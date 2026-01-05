Dalla Lazio alla Roma, gratis: offerti due calciatori

Doppietta biancoceleste per i giallorossi? Ecco le ultime indiscrezioni di calciomercato

Nemiche storiche, Lazio e Roma sono chiamate a rinforzare in maniera importante le proprie rose durante il calciomercato di gennaio. Se tra le fila dei biancocelesti, ci sono molti ex giallorossi (Pedro, Pellegrini, Romagnoli, Cancellieri), non si può certo dire il contrario, almeno per ora.

Nella giornata di ieri, infatti, si è parlato di un ex laziale finito in orbita giallorossa, ma di recente a Frederic Massara è stato offerto anche un altro calciatore della Lazio. In difesa, si è parlato di un possibile interessamento per Denis Vavro del Wolfsburg, ma le indiscrezioni odierne sono ancora più croccanti, perché riguardano un possibile scippo a parametro zero.

Secondo Il Tempo, infatti, a Trigoria sarebbe stato proposto anche Toma Basic. Reintegrato in rosa solo a stagione in corso, il croato ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 ed è stato offerto gratis a fine stagione. Per ora, la dirigenza romanista non ha affondato il colpo, ma il dossier del calciatore è finito sulla scrivania giallorossa.