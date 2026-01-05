Il Napoli fa sul serio per Raspadori: la Roma ha pronto il piano B

Le ultime sui possibili innesti in entrata e in uscita dei giallorossi

Sono ore molto importanti per il calciomercato invernale della Roma. Chiamati a rinforzare il pacchetto offensivo, i giallorossi non mollano le piste che portano a Raspadori e a Zirkzee.

Dopo aver incassato il sì dell’olandese, i giallorossi aspettano le mosse dello United che finora non ha aperto alla proposta messa sul piatto dalla Roma. Come riferito da Matteo Moretto, però, Massara avrebbe cominciato a sondare anche Gudmundsson, il cui addio alla Fiorentina non è affatto da escludere.

Per quanto riguarda Raspadori, infine, occhio all’inserimento del Napoli che, secondo quanto riferito da Sky, starebbe valutando la fattibilità dell’operazione.