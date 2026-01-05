Il pallino di Massara al posto di Zirkzee: Juve al tappeto

In attesa di conoscere la decisione finale di Raspadori, occhio alle news sull’olandese

Archiviata la trasferta di Bergamo, la Roma ha già iniziato a preparare la partita della Befana contro il Lecce, ma le attenzioni dei tifosi e della dirigenza giallorossa sono tutte rivolte al calciomercato invernale. Gian Piero Gasperini lo ha fatto capire a più riprese: attacco e difesa sono le sue preoccupazioni principali già dalla scorsa estate.

In attesa che si sblocchi definitivamente, in un senso o nell’altro, la trattativa per Giacomo Raspadori, Frederic Massara ha portato avanti anche i discorsi per Joshua Zirkzee. Grazie alla volontà del calciatore, la squadra giallorossa è riuscita a venire incontro alle richieste del Manchester United, ma le tempistiche dei Red Devils sono chiare.

Attendere il rientro dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa oppure acquistare subito un nuovo attaccante, centrale o esterno non fa differenza, per anticipare i tempi. È questo il diktat arrivato dall’Inghilterra. A tal proposito, oltre a Mateta del Crystal Palace, nelle ultime ore si sta parlando di un ritorno di fiamma per un calciatore che fa impazzire Massara e il suo staff scouting: Said El Mala.

Secondo il ‘Manchester Evening News’, infatti, dopo aver visto sfumare Semenyo lo United ha riattivato i propri radar sull’esterno d’attacco del Colonia. Per il 19enne, da Manchester potrebbero preparare un’offerta da 40-50 milioni di euro, ma potrebbero non essere sufficienti per assicurarsi il calciatore, seguito anche dalla Juventus.