La Juventus ha scelto Dovbyk: la posizione della Roma

Non solo Napoli, anche i bianconeri in Serie A pensano all’attaccante ucraino

Deludente, come tutta la Roma del resto, nella sconfortante trasferta di Bergamo, Artem Dovbyk contro l’Atalanta ha messo nelle gambe altri minuti (30 più recupero) dopo quelli accumulati contro il Genoa. In uscita sin dalla scorsa estate, il bomber ucraino è stato proposto a diverse squadre.

Sfumata la pista West Ham, che ha acquistato Castellanos e Pablo in attacco, in Inghilterra ci sono ancora diverse squadre che cercano un attaccante (Everton, Fulham, Leeds e Sunderland su tutte), ma l’ex Girona non vorrebbe lasciare l’Italia a stagione in corso.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un interessamento del Napoli nel caso in cui i partenopei dovessero trovare una sistemazione a Lorenzo Lucca, ma nelle ultime ore è riemersa anche la candidatura della Juventus. David e Openda hanno sin qui deluso le aspettative e Luciano Spalletti ha chiesto un nuovo attaccante.

Secondo Tuttosport, la pista che conduce all’ucraino giallorosso sarebbe la più percorribile, a patto che il club giallorosso non voglia per forza una cessione a titolo definitivo. Gli altri nomi sul taccuino sono Lucca e Dzeko.