Scippo bianconero e via libera Roma: Milan KO

Intreccio immediato con Inter e Milan, si sblocca tutto a gennaio

La sconfitta contro l’Atalanta (settima in campionato e nona in stagione) ha reso ancora più evidenti le lacune della rosa giallorossa, un po’ in ogni settore del campo. Ancora una volta a secco in uno scontro diretto, l’attacco della Roma ha fornito una prestazione a dir poco allarmante, in tutti gli interpreti del ruolo.

Anche per questo, la dirigenza giallorossa sta provando proprio in queste ore a sbloccare una volta per tutte la trattativa per Giacomo Raspadori. Forte di un accordo totale con l’Atletico Madrid, Frederic Massara resta vigile anche sul fronte Joshua Zirkzee, ma non solo.

Complici le squalifiche di Mario Hermoso e Gianluca Mancini e l’assenza per la Coppa d’Africa di Evan Ndicka, a Lecce Gian Piero Gasperini dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza difensiva e già alla vigilia della trasferta di Bergamo aveva fatto capire di volere anche un rinforzo in difesa.

Tra i profili accostati ai giallorossi, quello di Radu Dragusin è sicuramente più interessante, ma il suo futuro può intrecciarsi con quello di un altro obiettivo giallorosso. Secondo ‘caughtoffside.com’, infatti, il Tottenham starebbe preparando un assalto invernale a Oumar Solet.

Seguito anche da Inter, Milan e, appunto, Roma, il difensore francese dell’Udinese viene ritenuto dagli Spurs il profilo ideale proprio per l’eventuale sostituzione di Dragusin in caso di addio a Londra.