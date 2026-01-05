Telenovela Raspadori, Zirkzee e nuovo infortunio: il punto sulla Roma

Le ultime indiscrezioni sui due attaccanti seguiti con forza dal club giallorosso

Tra calciomercato e campo, la Roma non ha nemmeno avuto il tempo di leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro l’Atalanta, visto che domani si torna già in campo contro il Lecce. Una partita nella quale Gian Piero Gasperini sperava di poter affrontare con almeno un rinforzo in più e che verrà invece vissuta in piena emergenza.

Senza Evan Ndicka in Coppa D’Africa e Gianluca Mancini e Mario Hermoso squalificati, la squadra giallorossa andrà in Salento senza la difesa titolare, ma dovrà far fronte anche ad una ricaduta in attacco.

Sia ieri che oggi, infatti, Leon Bailey ha svolto allenamento differenziato perché sente ancora fastidio alla coscia infortunata nonostante fosse rientrato parzialmente in gruppo la scorsa settimana. A proposito di attaccanti, arrivano aggiornamenti importanti anche sul fronte calciomercato.

Secondo Matteo Moretto, Giacomo Raspadori non ha ancora dato una risposta definitiva al club giallorosso che ha invece recepito una freddezza preoccupante da parte dell’attaccante, pronto a partire con l’Atletico Madrid per la Supercoppa in Arabia.

Per quanto riguarda Joshua Zirkzee, l’accordo con l’olandese è stato già raggiunto, ma l’esonero di Ruben Amorim potrebbe rallentare ulteriormente la trattativa, visto che l’ex Bologna vorrà conoscere anche le intenzioni del nuovo allenatore.