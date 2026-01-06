Dal silenzio al confronto: Gasperini chiama, Friedkin risponde

Succede di tutto dopo la vittoria in casa del Lecce, vertice a Roma

Il ritorno al successo in casa della Lecce non ha placato gli animi in casa Roma. Nelle ultime ore, le dinamiche del calciomercato hanno preso il sopravvento su tutto il resto e il rallentamento quasi esiziale nella trattativa per Giacomo Raspadori ha suscitato malumori nell’animo di Gian Piero Gasperini.

Il silenzio stampa deciso al termine della sfida in Salento è servito anche per non far emergere a parole le tensioni dei giorni scorsi e il tecnico romanista ha preferito tenersi i propri pensieri per riferirli direttamente alla famiglia Friedkin.

Nelle prossime ore, infatti, ci sarà un confronto diretto con il proprietario americano, durante il quale l’ex Atalanta ribadirà di essere rimasto deluso dalle tempistiche di mercato di Massara e di aver bisogno il prima possibile di qualche rinforzo per continuare a lottare con credibilità per la Champions League.

Nelle ultime ore, sono arrivati anche spifferi di possibili gesti forti da parte di Massara o di Gasp, ma al momento non abbiamo registrato conferme in merito a possibili dimissioni.