Il nuovo allenatore si porta il bomber: Roma, via libera Zirkzee

Attenzione alle ultime notizie provenienti dall’Inghilterra, l’effetto domino è immediato

Dalla sconfitta di Bergamo in poi, a Trigoria si sono vissute ore molto tese sul fronte calciomercato. Il brusco rallentamento nella trattativa per Giacomo Raspadori ha provocato una riunione d’urgenza a Trigoria tra Gian Piero Gasperini, Frederic Massara e Claudio Ranieri.

Per continuare a competere per i primi quattro posti, la rosa ha evidentemente bisogno di almeno tre-quattro rinforzi, ma sinora non si è riusciti ad accontentare Gasp, che voleva abbracciarne almeno uno tra le due trasferte di Bergamo e Lecce.

L’imminente arrivo dei Friedkin nella Capitale servirà per chiarire le posizioni di ds e allenatore, ma anche per provare a sbloccare le trattative più avanzate, compresa quella per Joshua Zirkzee. L’esonero di Ruben Amorim sicuramente può rappresentare un ostacolo ad una chiusura in tempi rapidi, ma le ultime indiscrezioni d’oltremanica sembrano incoraggianti.

Secondo The Telegraph, infatti, uno dei principali candidati alla panchina dei Red Devils sarebbe Oliver Glasner. Il 51enne austriaco avrebbe sorpassato nelle ultime ore avrebbe superato anche Roberto De Zerbi. In caso di approdo allo United, l’attuale manager del Crystal Palace potrebbe rappresentare un volano per l’ingaggio di Mateta. L’eventuale arrivo del francese, a sua volta, diventerebbe un formidabile combustibile per velocizzare la trattativa con la Roma per Zirkzee.