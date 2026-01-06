Raspadori ha risposto alla Roma: telenovela finita

Annuncio importante dalla Spagna, la trattativa si è chiusa in queste ore

Stanno per scorrere i titoli di coda sulla telenovela Giacomo Raspadori, almeno secondo le ultime notizie provenienti dalla Spagna. Come è noto, Atletico Madrid e Roma hanno raggiunto un accordo totale, ma per giungere alla definitiva fumata bianca mancava il via libera definitivo del calciatore.

Convocato e partito insieme alla squadra per giocare la Supercoppa spagnola in Arabia, l’ex attaccante del Napoli secondo Cadena Ser ha dato proprio in queste ore una risposta definitiva al club giallorosso.

Stando al giornalista spagnolo Pedro Fullana, l’attaccante 25enne ha deciso di rifiutare la proposta romanista. “Il trasferimento di Raspadori alla Roma è bloccato, il calciatore preferisce rimanere a Madrid, è convinto che avrà possibilità di giocare, visto che ha giocato diversi minuti nelle ultime tre partite e sa che Simeone conta anche su di lui”.

Questo l’amaro verdetto dalla Spagna, mentre in Italia Frederic Massara ha parlato a Sky prima della partita contro il Lecce: “Ci sono discussioni in corso per Raspadori con il club, con il calciatore e i suoi agenti. È una situazione in evoluzione, sappiamo potevano esserci queste tempistiche ma confidiamo possano risolversi in tempi brevi”.