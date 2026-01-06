Roma, bocciato da Gasperini: svolta lampo per la firma

I giallorossi sono impegnati in maniera attiva sul doppio fronte entrate-uscite: lo snodo cruciale della trattativa

A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Lecce, la Roma aspetta buone nuove anche in chiave mercato. Benché rispetto a qualche settimana fa serpeggi meno ottimismo sul doppio fronte Raspadori-Zirkzee, i giallorossi non hanno affatto tirato i remi in barca e vogliono farsi trovare sul pezzo. Nel frattempo, però, calamita l’attenzione mediatica anche il tema uscite.

A tal proposito non sono pochi i profili finiti nel dimenticatoio delle scelte tecniche di Gasperini e che, per svariati motivi, sono pronti a fare la valigia. Mai pienamente integratosi nello scacchiere dell’allenatore di Grugliasco, Leon Bailey è sicuramente uno di questi.

Falcidiato da diverse noie fisiche, l’esterno offensivo giamaicano ha visto il campo con il contagocce: sono solo 237 i minuti complessivi totalizzati dal classe ’97, segno evidente di un feeling mai nato con l’ex tecnico dell’Atalanta. Intensificatesi negli ultimi giorni, le voci riguardanti un suo addio immediato potrebbero trovare sbocchi concreti a stretto giro di posta.

Come evidenziato da Nicolò Schira, Bailey è destinato a far ritorno all’Aston Villa, la squadra che ne detiene formalmente il cartellino; la compagine di Birmingham, però, non ha intenzione di puntare sull’attuale jolly della Roma per il quale un club turco avrebbe già preso informazioni sondando il terreno.