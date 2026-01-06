Roma rifiutata due volte: accordo con la Juve

Nel giorno della sfida contro il Lecce, le indiscrezioni di calciomercato giallorosso la fanno da padrone

Chiamata a reagire immediatamente dopo la sconfitta contro l’Atalanta, la Roma affronterà il Lecce nella diciannovesima giornata in piena emergenza difensiva, ma a tenere banco in casa giallorossa sono soprattutto le tematiche legate al calciomercato, con un occhio di particolare riguardo all’attacco.

La telenovela Giacomo Raspadori si è protratta oltre i termini auspicati a Trigoria e il calciatore è stato convocato per la Supercoppa spagnola in Arabia. Nonostante l’accordo totale con l’Atletico Madrid, Gian Piero Gasperini non ha potuto accogliere il suo primo rinforzo nei tempi sperati e la situazione ha richiesto una riunione d’urgenza a Trigoria, ma anche colloqui fitti con Massara a Lecce.

La pista non è stata ancora definitivamente mollata dal direttore sportivo giallorosso che continua a lavorare parallelamente su piste alternative. Nei giorni scorsi, ad esempio, si era anche parlato di un ritorno di fiamma per Federico Chiesa e a fare il punto sulla situazione ci ha pensato la sempre ben informata Eleonora Trotta.

Secondo la giornalista sportiva, l’ex esterno della Fiorentina “ha rifiutato la Roma in due occasioni (nel 2024 e nel 2025, ndr), ma alla Juve ha risposto presente”. Seguito anche da Atalanta, Milan e Napoli, l’ex bianconero è affascinato da un eventuale ritorno in bianconero: “La Juventus ha per lui un significato speciale rispetto alle altre squadre e, per questo, ha risposto presente all’invito della Signora di tornare a Torino. I reds vogliono però la cessione a titolo definitivo. Dialoghi in corso”.