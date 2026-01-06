Zirkzee ha chiamato la Roma: decisione presa

Arrivano novità importanti sulla trattativa per l’attaccante olandese del Manchester United

Concentrati sulla delicata trasferta di Lecce, i tifosi della Roma hanno vissuto 48 ore a dir poco convulse anche relativamente al calciomercato giallorosso. I tentennamenti di Giacomo Raspadori e l’esonero di Ruben Amorim hanno agitato le ore immediatamente precedenti alla sfida odierna.

D’altronde, non è un mistero, una delle principali cause dei propositi d’addio di Joshua Zirkzee era proprio la scarsa fiducia datagli dall’allenatore portoghese. Il licenziamento dell’ex Sporting ha dunque fatto calare lo spettro di un ripensamento dell’olandese.

Con il rientro di Diallo e Mbuemo, la ricerca di un nuovo attaccante e la titolarità quasi inamovibile di Sesko, gli spazi per il 24enne potrebbero essere comunque ridotti, a prescindere se in panchina verrà confermato Fletcher o se arriverà un nuovo manager.

Dopo aver raggiunto già un principio d’accordo con il club giallorosso, secondo le indiscrezioni di ‘Team Talk’ gli agenti di Zirkzee avrebbero chiamato la Roma per ribadire la volontà dell’ex Bologna di trasferirsi nella capitale italiana. Una rassicurazione importante che provocherà nuovi colloqui anche tra i giallorossi e il Manchester United.