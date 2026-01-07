Dallo scambio con il Napoli alla Premier: il grande ex sblocca la Roma

A Trigoria è l’ora dei confronti risolutivi tra Gasperini e i Friedkin, ma le trattative vanno avanti

Tornata dalla vittoriosa trasferta di Lecce, la Roma ha già iniziato a preparare la sfida di sabato 10 gennaio contro il Sassuolo. Un’altra partita da vincere ad ogni costo visto che la Juventus ha riniziato a correre e dietro il Como appare inarrestabile.

A tenere banco, tuttavia, non sono tanto le vicende di campo, quanto piuttosto quelle di calciomercato, dove la frenata sul fronte Raspadori ha creato un clima di alta tensione tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, al punto che l’allenatore giallorosso ha chiesto e ottenuto un confronto diretto con i Friedkin.

Il direttore sportivo, intanto, continua a portare avanti le trattative in corso, provando a muoversi tra i mille ostacoli del fair play finanziario. L’attacco, come è noto, resta la priorità per Gasp, ma non solo in entrata.

Leon Bailey, Artem Dovbyk, Evan Ferguson, Tommaso Baldanzi. Tutti nomi in uscita, anche con l’approvazione del tecnico piemontese. Nella speranza che l’infortunio di ieri non sia nulla di grave, le grandi manovre proseguono soprattutto per il bomber ucraino. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio con il Napoli per Lorenzo Lucca.

L’ex Girona resta a prescindere uno dei nomi caldi per i partenopei in caso di partenza dell’ex Udinese e in tal senso, una mano potrebbe arrivare da una ex non certo amata nella Capitale: Linsa Souloukou, in ottimi rapporti con l’agente di Lucca. Tra le squadre interessate all’attaccante dei partenopei, infatti, ci sarebbe anche il Nottingham Forest. Dopo il Benfica di Mourinho, dunque, un’altra ex conoscenza giallorossa potrebbe sbloccare il mercato in uscita della Roma.