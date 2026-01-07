Riunione finita tra Friedkin e Gasperini: cosa filtra da Roma

È andato in scena il meeting tra l’allenatore e la proprietà giallorossa, presente anche Ranieri

Mentre Frederic Massara ha lasciato la Capitale per provare a sbloccare la trattativa Raspadori e le altre mosse in entrata e in uscita, a Trigoria dopo l’allenamento odierno c’è stata una riunione tra Gian Piero Gasperini e Ryan Friedkin.

Durante il vertice, al quale ha partecipato anche Claudio Ranieri, il tecnico giallorosso e la proprietà romanista hanno confermato la volontà comune di migliorare la rosa per raggiungere l’obiettivo della qualificazione in Champions League. Secondo le prime ricostruzioni, la riunione si è svolta in un clima sereno e Gasp è stato rassicurato sulla volontà di rinforzare la rosa a gennaio.