Roma, dalla scelta di Dovbyk al blitz per Raspadori: triplo affare in Serie A

C’è grande traffico attorno all’attacco giallorosso, sia in entrata che in uscita

Piccolo sospiro di sollievo per Artem Dovbyk. Infortunatosi ieri contro il Lecce, l’attaccante ucraino ha riportato una lesione lieve alla coscia sinistra, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per circa 10-15 giorni, a meno di ricadute. Una buona notizia anche per il calciomercato della Roma, visto che l’ex Girona è già da tempo finito nella lista dei giocatori in uscita.

Tornato al gol proprio al via del Mare, il 28enne ucraino è stato proposto a diversi club inglesi, spagnoli e italiani, ma, ricorda Eleonora Trotta, sin qui ha sempre confermato di voler rimanere in Serie A, dove resta sul taccuino del Napoli in caso di partenza di Lorenzo Lucca, offerto anche ai giallorossi.

A sbloccare il mercato in entrata potrebbe tuttavia essere un’altra cessione. La Fiorentina, infatti, ha compiuto importanti passi in avanti sul fronte Tommaso Baldanzi, seguito anche da Genoa, Parma e Verona, ma molto vicino proprio ai Viola.

Contestualmente, Frederic Massara, secondo quanto riportato all’interno della trasmissione “Te la do io Tokyo” su Teleradiostereo, si è recato a Milano per parlare con gli agenti di Giacomo Raspadori per provare a sbloccare una volta per tutte la trattativa, dopo l’accordo raggiunto con l’Atletico Madrid.