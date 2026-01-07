Roma e Juventus tirate in ballo: Massara ha già chiuso le porte

Prima i giallorossi, poi i bianconeri: il maxi intreccio continua a tenere banco senza soluzione di continuità

Rivitalizzata dall’importante successo maturato al “Via del Mare” contro il Lecce, la Roma può guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni ufficiali; nel frattempo, fremono i lavori in casa giallorossa in chiave mercato.

Benché quella che si sta per chiudere ufficialmente sia stata una giornata interlocutoria, non mancano di certo spifferi e indiscrezioni: in entrata, dove i profili più caldi continuano ad essere quelli di Raspadori e Zirkzee, ma anche in uscita.

Un discorso – quest’ultimo – che non sembra interessare il giovane Ziolkowski che, dopo un avvio di stagione caratterizzato non poche difficoltà, si sta facendo trovare pronto in un momento delicato della stagione. Al centro di diversi intrighi, il futuro del centrale polacco è stato uno dei principali temi dell’ultimo intervento di Fabrizio Romano ai microfoni di Meczyki.pl.

Calciomercato Roma, Ziolkowski non parte: maxi intreccio con la Juve

Pur non chiudendo le porte al possibile interessamento del Bournemouth per l’ex Legia, l’esperto di calciomercato ha spiegato come il focus di Ziolkowski sia orientato solo ed esclusivamente alla Roma.

Uno scenario che – a meno di clamorosi colpi di scena – obbligherà il ds Tiago Pinto a virare altrove per puntellare la difesa, con i nomi di Muharemovic e Tiago Gabriel (profili accostati sia alla Juve che all’Inter) che restano in quota.

Di seguito l’intervento di Romano al quale si è fatto riferimento: “Ziolkowski? Tiago Pinto era alla Roma e conosce bene il mercato italiano. Il Bournemouth lo sta tenendo d’occhio così come stanno monitorato Muharemovic e Tiago Gabriel in quanto difensori che stanno facendo bene in Italia. Tuttavia, nel caso di Ziolkowski non credo che lascerà la Roma, soprattutto non ora: è appena arrivato e ha bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi”.