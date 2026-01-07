Salvagente rossonero: il flop lascia subito la Roma

Il mercato in uscita dei giallorossi sta per sbloccarsi: Gasp lo ha già fatto fuori

Il silenzio di Gasperini nel post partita contro il Lecce fa molto rumore, soprattutto in un momento come questo, dove la tensione per le dinamiche di calciomercato è molto alta a Trigoria. L’allenatore della Roma incontrerà oggi i Friedkin per chiarire la propria posizione sul mercato.

L’operato di Frederic Massara e la frenata nella trattativa Raspadori non sono piaciuti al Gasp, che sperava di avere qualche rinforzo già per le prime partite dell’anno solare, ma le tempistiche del mercato in entrata si sono allungate, anche a causa di una strategia in uscita a volte farraginosa.

Dei tanti calciatori sul mercato, il direttore sportivo non è ancora riuscito a piazzarne nessuno e gli infortuni di Baldanzi e Dovbyk non hanno certo dato una mano al dirigente giallorosso. A proposito di infortunati, l’avventura di Leon Bailey in giallorosso viene ormai considerata chiusa a Trigoria.

L’interruzione del prestito con l’Aston Villa consentirebbe di liberarsi di un ingaggio molto pesante e dopo i sondaggi del Besiktas, un ex romanista potrebbe ora venire in soccorso della Roma. Secondo Nicolò Schira, infatti, i rossoneri del Bournemouth avrebbero chiesto informazioni sull’esterno giamaicano.