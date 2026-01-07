Tensione Roma, attacco a Gasperini: “Profumatamente pagato, è il genere peggiore”

L’atteggiamento dell’allenatore giallorosso non è andato giù, sfogo durissimo

La vittoria contro il Lecce non ha riportato il sereno nei cieli di Roma. L’allerta meteo arancione di questi giorni si sposa bene con l’atmosfera di Trigoria, dove le nubi del calciomercato hanno creato un clima di alta tensione tra Gian Piero Gasperini e la dirigenza.

In Salento, l’allenatore giallorosso ha preso l’iniziativa personale di non parlare alla stampa e in queste ore avrà un confronto con i Friedkin per parlare delle strategie di mercato, ma anche delle divergenze di vedute con il direttore sportivo Frederic Massara, acuite dalla frenata nella trattativa Raspadori.

L’atteggiamento dell’ex tecnico dell’Atalanta ha suscitato reazioni diverse in seno ai tifosi e alla critica giornalistica. Chi non ha particolarmente apprezzato la strategia di Gasp è stato Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

“Gasp è profumatamente pagato per allenare la squadra con il peggior indebitamento e bilancio in A. Lo sapeva bene quando è arrivato. Ha avuto comunque un mercato di rafforzamento e ora, al solito, fa l’offeso. Questo genere di allenatori è il peggiore per qualsiasi club serio”.