Dovbyk alla Juventus: Vlahovic fa saltare il banco

Dall’intreccio legato al centravanti della Roma a quello relativo al bomber della Juve: ecco cosa sta succedendo

Rilanciatosi dopo il gol siglato al Lecce, Artem Dovbyk è sicuramente uno degli uomini mercato in casa Roma. In attesa di recuperare la forma migliore dopo aver accusato una lesione muscolare di lieve entità, l’ex centravanti del Girona non è affatto sicuro della sua permanenza nella Capitale.

Diverse squadre – italiane e non solo – stanno sondando il terreno alla ricerca dell’incastro giusto. In Premier, dove fino a questo momento i diversi club a cui è stato accostato non hanno affondato il colpo, ma non solo.

Finito in tempi non sospetti nei dossier di Manna in caso di partenza di Lucca, Dovbyk potrebbe infatti rappresentare un’opzione last minute anche per la Juventus. Come evidenziato da Mirko Di Natale, non è escluso che i bianconeri facciano un tentativo last minute per il centravanti ucraino in caso di uscita di Dusan Vlahovic.

Spente sul nascere le speranze di un rinnovo con il serbo, Comolli è alla frenetica ricerca di una sistemazione per l’attuale numero 9 di Spalletti già nel mercato di gennaio.

Il Milan e il Barcellona continuano a monitorare l’evolversi della situazione ma in ottica estiva; tuttavia qualora dovessero materializzarsi i presupposti per una sua partenza lampo, la Juventus vedrebbe aumentare le sue chances di mettere le mani su Dovyk il cui futuro è ancora piuttosto nebuloso.