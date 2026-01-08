Emergenza Roma, si ferma un altro big: il report dell’allenamento

Non solo calciomercato, ecco le ultime da Trigoria in vista della partita di sabato contro il Sassuolo

Come sempre in questo periodo dell’anno a farla da padrone sono soprattutto le indiscrezioni di calciomercato, ma tra due giorni inizierà il girone di ritorno della Roma con la sfida interna contro il Sassuolo.

La squadra giallorossa vuole dare continuità alla vittoria di Lecce e allo Stadio Olimpico ritroverà due pedine importanti come Gianluca Mancini e Mario Hermoso, ma perderà per squalifica Bryan Cristante e per infortunio Artem Dovbyk. L’allarme a Trigoria è scattato oggi anche per un altro big della rosa.

Alla seduta pomeridiana non ha infatti preso parte Wesley, fermato dall’influenza. Guarito dalla stessa, Rensch ha svolto solamente lavoro in palestra, mentre gli infortunati Dovbyk e Gollini hanno svolto solamente terapie.

Matias Soulé ha svolto una seduta personalizzata programmata, mentre Leon Bailey, Tommaso Baldanzi, sempre più vicino alla Fiorentina, e Lorenzo Pellegrini si sono allenati a parte.