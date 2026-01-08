La Roma accelera: Raspadori a un passo, accordo per la prima cessione

Ci siamo, il mercato giallorosso sta entrando nel vivo sia in entrata che in uscita

Dopo i colloqui di ieri, stamattina Frederic Massara ha ricevuto nuovi segnali incoraggianti sul fronte Giacomo Raspadori. Il calciatore è ora davvero ad un passo dalla Roma che, dopo aver trovato l’accordo totale con l’Atletico Madrid e ottenuto una prima disponibilità del calciatore settimane fa, deve ora sistemare gli ultimi decisivi dettagli dell’accordo economico con calciatore e agenti.

A meno di clamorosi colpi di scena o nuove frenate, finita la Supercoppa spagnola l’ex giocatore del Napoli si accaserà in giallorosso, con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Roma non ha mai perso totalmente la fiducia e anche per questo non ha affondato il colpo in maniera decisa per le alternative, compreso Giovane che ora è molto vicino all’Atalanta.

Ma le buone notizie arrivano anche sul fronte delle cessioni. Tommaso Baldanzi ha infatti raggiunto un’intesa di tre anni e mezzo con la Fiorentina che, dal canto suo, aveva già trovato un accordo di massima con la squadra giallorossa. La doppia operazione è davvero vicina alla fumata bianca ed è pronta a sbloccare definitivamente il mercato giallorosso.