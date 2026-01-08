La Roma ha fretta, tutte le cifre dell’affare Zirkzee: United avvisato

Calciomercato, il giocatore olandese è il grande obiettivo dell’attacco giallorosso

Non si fermano a Giacomo Raspadori le grandi manovre della Roma nel calciomercato di gennaio. Gli ultimi colloqui con gli agenti dell’ex calciatore del Napoli hanno sensibilmente avvicinato la fumata bianca, anche se manca ancora il via libera definitivo del calciatore.

L’altra pista calda riguarda, ovviamente, Joshua Zirkzee. Un profilo che Gasperini e Massara hanno scelto quasi tre mesi fa e che, a sua volta, ha scelto i giallorossi nelle ultime settimane. Un accordo di massima col calciatore, cui ha fatto seguito anche uno sprint nelle trattative con il Manchester United.

Nonostante il cambio d’allenatore, l’attaccante olandese, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere alla Roma di voler ancora lasciare l’Inghilterra per fa ritorno in Italia. Secondo gazzetta.it, anche oggi il direttore sportivo giallorosso ha avuto contatti con l’agente del calciatore, che vuole tenere fede ai patti impostati di recente.

Per l’ex Bologna, è pronto un contratto fino al 2030 da 3,5 milioni di euro, mentre le cifre che hanno praticamente convinto i Red Devils sono di 38 milioni di euro per il diritto di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. Cosa manca, allora, per la fumata bianca?

Rispetto al passato, oltre alla necessità del ritorno dalla Coppa d’Africa di Mbeumo e Diallo, si è aggiunta quella di capire chi sarà l’allenatore dello United fino al termine della stagione. Prima di cedere Zirkzee, infatti, a Manchester vogliono attendere il via libera del sostituto di Amorim.