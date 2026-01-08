Nuova riunione con Gasperini: c’è anche Massara, i dettagli

Si attendono sviluppi importanti per il calciomercato della Roma a gennaio

Dopo quella di ieri tra Ryan Friedkin, Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini, in serata a Trigoria si è tenuta una nuova riunione di mercato. La grande novità rispetto a ieri, conferma il sito ‘romasport.eu’, è la presenza fisica di Frederic Massara insieme ai tre interlocutori di ieri

Il direttore sportivo è rientrato nella Capitale dopo il blitz di ieri e l’incontro gli agenti di Giacomo Raspadori. Un meeting che ha avvicinato sostanziosamente le parti coinvolte nella trattativa. Oltre alle dinamiche di calciomercato, la riunione servirà anche per provare ad ammorbidire le divergenze di vedute tra Gasp e Massara.