Roma, Zirkzee cacciato via: “Ultima partita con lo United”

Più vicina a Giacomo Raspadori, la Roma non molla la presa sull’attaccante olandese: bomba dall’Inghilterra

In attesa della risposta definitiva di Giacomo Raspadori, che dovrebbe arrivare entro le prossime 24-48 ore, la Roma non perde di vista le altre piste calde di calciomercato e in particolar modo quella che conduce a Joshua Zirkzee.

Nonostante il cambio d’allenatore, l’attaccante olandese anche ieri è partito dalla panchina, giocando solamente gli ultimi 20 minuti, recupero incluso. Troppo poco per far cambiare idea al ragazzo, che già da tempo ha accordato il proprio sì alla squadra giallorossa, che attende il ritorno di Diallo e Mbuemo dalla Coppa d’Africa per ricevere la risposta definitiva del Manchester United.

Ma che l’ex Bologna sia ormai considerato quasi un ex in Inghilterra emerge chiaramente anche dal comportamento dei tifosi nei suoi confronti. Se a inizio stagione criticavano Ruben Amorim invocando maggior spazio per l’olandese, ora la pazienza sembra veramente finita.

Per accorgersene, basta scorrere i social, inondati da critiche a Zirkzee dopo il 2-2 contro il Burnley. Ecco alcuni commenti raccolti da gvemesport.com. “Ho pensato che l’ingresso di Zirkzee fosse diabolico, ha perso diverse palle”. “Il primo pensiero è che Zirkzee non dovrebbe giocare più per lo United”. “Non appena è entrato in campo, lo United è diventato imbarazzante e non ha minimamente minacciato il Burnley”. “Non voglio più vedere Zirkzee giocare per questo club”. “È una vera piaga, mi sono bastati quei 20 minuti per farmi capire che non lo voglio più vedere con la nostra maglia”. “Vergognoso”.