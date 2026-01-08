Sostituto scelto e via libera Roma: il contratto è già depositato

Ottime notizie per il calciomercato invernale della squadra giallorossa: trattativa sbloccata

Dopo aver ricevuto rassicurazioni nel vertice di ieri con Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini domani tornerà a parlare in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico romanista riceverà sicuramente molte domande sul calciomercato, ma Gasp farà di tutto per riportare il focus sulla partita contro i neroverdi.

Sempre più vicino a chiudere la trattativa per Giacomo Raspadori, Frederic Massara già domani potrebbe ricevere segnali incoraggianti anche sul fronte Joshua Zirkzee, visto che alle 20 il Camerun di Mbeumo sfiderà il Marocco di El-Aynaoui. Comunque vada la partita, la Roma riceverà un boost, rappresentato da un lato dal rientro a Trigoria dal centrocampista marocchino e dall’altro da una possibile accelerazione nella trattativa con il Manchester United.

Rimanendo in Inghilterra, c’è anche un altro nome che stuzzica parecchio la dirigenza romanista: quello di Radu Dragusin. Nelle ultime ore, Gianluca Di Marzio ha parlato di nuovi e approfonditi contatti giallorossi per il difensore rumeno, che piace anche a Fiorentina, Inter, Juventus e Milan.

Tornato in campo da poche settimane dopo l’infortunio al ginocchio, l’ex Genoa potrebbe partire a gennaio anche con la formula del prestito con riscatto. Il Tottenham, dal canto suo, avrebbe già scelto l’eventuale sostituto. Secondo ‘tottenhamhotspurnews.com’, si tratta di Luka Vuskovic, sotto contratto con gli Spurs fino al 2030, destinato a rientrare a Londra dal prestito all’Amburgo, in estate o addirittura a gennaio qualora Dragusin dovesse veramente partire.