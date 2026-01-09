Dragusin ha detto sì alla Roma: la formula dell’affare

Il difensore rumeno vuole tornare in Serie A, ore calde nella trattativa con il Tottenham

Non di soli attaccanti si nutre il calciomercato della Roma. Nonostante la sua priorità sia il rafforzamento del reparto offensivo, Gian Piero Gasperini ha chiesto un innesto anche in difesa dove, anche dopo il rientro di Evan Ndicka dalla Coppa d’Africa, ci saranno cinque giocatori per tre posti.

L’obiettivo principale del club giallorosso è Radu Dragusin e già da giorni i contatti con l’entourage del difensore si sono intensificati al punto che il ragazzo ha già dato ampio gradimento al trasferimento nella Capitale, ritenuta la piazza ideale per realizzare la sua voglia di tornare in Italia.

Secondo Filippo Biafora, l’ex Genoa e Juventus vuole lasciare il Tottenham e nelle prossime ore sono previsti contatti diretti tra club. La trattativa è calda, dunque, e verrà impostata con la formula del prestito con riscatto condizionato. Sulle tracce del calciatore c’è anche il Milan.