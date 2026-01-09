Esonero incredibile in Serie A: è crollato tutto

Non solo il calciomercato dei giocatori, a tenere banco anche il futuro dell’allenatore campione

L’inizio del calciomercato di gennaio ha messo in secondo piano il discorso degli allenatori. Tra risultati altalenanti e vere e proprie crisi, sono molte le panchine in bilico in Serie A, ma le ultime indiscrezioni riguardano una squadra davvero insospettabile, almeno fino a qualche settimana fa.

Che siano in discussione gli allenatori delle squadre in piena lotta retrocessione, come Alberto Gilardino, Paolo Zanetti, Paolo Vanoli, Eusebio Di Francesco Cuesta non desta alcun tipo di stupore, ma questa volta a rischiare la panchina è uno degli allenatori maggiormente apprezzati in Italia.

Eh già, perché, complice un’astinenza di vittorie in campionato che dura dal 22 novembre, nelle ultime ore è letteralmente crollata la quota dell’esonero/dimissioni di Vincenzo Italiano. Su ‘betflag’ e ‘better’, l’allontanamento dell’ex Fiorentina viene bancato addirittura a 1,75, come Vanoli.

Nel report di agipronews, si ricorda poi come questa quota sia addirittura inferiore a quella di Eusebio Di Francesco, il cui esonero viene pagato 1,85 volte la posta. Bookmakers a parte, ad oggi la posizione dell’allenatore vincitore della Coppa Italia non sembra ancora in bilico e la dirigenza rossoblu non sta pensando ad un esonero.

