Esonero incredibile in Serie A: è crollato tutto

Non solo il calciomercato dei giocatori, a tenere banco anche il futuro dell’allenatore campione

L’inizio del calciomercato di gennaio ha messo in secondo piano il discorso degli allenatori. Tra risultati altalenanti e vere e proprie crisi, sono molte le panchine in bilico in Serie A, ma le ultime indiscrezioni riguardano una squadra davvero insospettabile, almeno fino a qualche settimana fa.

Che siano in discussione gli allenatori delle squadre in piena lotta retrocessione, come Alberto Gilardino, Paolo Zanetti, Paolo Vanoli, Eusebio Di Francesco e Cuesta non desta alcun tipo di stupore, ma questa volta a rischiare la panchina è uno degli allenatori maggiormente apprezzati in Italia.

Eh già, perché, complice un’astinenza di vittorie in campionato che dura dal 22 novembre, nelle ultime ore è letteralmente crollata la quota dell’esonero/dimissioni di Vincenzo Italiano. Su ‘betflag’ e ‘better’, l’allontanamento dell’ex Fiorentina viene bancato addirittura a 1,75, come Vanoli.

Nel report di agipronews, si ricorda poi come questa quota sia addirittura inferiore a quella di Eusebio Di Francesco, il cui esonero viene pagato 1,85 volte la posta. Bookmakers a parte, ad oggi la posizione dell’allenatore vincitore della Coppa Italia non sembra ancora in bilico e la dirigenza rossoblu non sta pensando ad un esonero.