La Roma batte la Juve: svolta lampo per l’attaccante

Massara ha ormai cerchiato in rosso il suo profilo: si attendono sviluppi concreti a stretto giro di posta

In attesa di chiudere definitivamente per Raspadori, registrata la brusca frenata nella trattativa Zirkzee, la Roma ha accelerato i tempi per l’acquisto di un altro attaccante. In quest’ottica – a meno di dietrofront improvvisi – la scelta è ricaduta con convinzione su Robinio Vaz.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, dagli ultimi contatti tra le parti emergerebbe fiducia e convinzione di portare in porto l’operazione: l’accordo con il Marsiglia sarebbe sempre più vicino.

Impiegato con il contagocce da De Zerbi in questo primo scorcio di stagione – in cui ha comunque messo a segno quattro reti in 373 minuti – l’attaccante originiario della Guinea-Bissau è dunque balzato in pole position nella lista dei desideri di Massara, pronto a bruciare la concorrenza di Juve e Napoli che, dopo aver sondato il terreno, hanno deciso di non affondare il colpo.

La Roma ha mosso passi da gigante per definire la trattativa per Vaz: i prossimi giorni potrebbero risultare assolutamente decisivi per imprimere la svolta tanto attesa. Seguiranno aggiornamenti.