Non solo Juve e Napoli: “Quattro club italiani su Ferguson”

L’attaccante irlandese è arrivato alla Roma in prestito, ecco gli scenari sul futuro

Autore del gol che ha sbloccato la partita in casa del Lecce, Evan Ferguson non ha ancora completamente fatto breccia nel cuore di Gasperini e dei tifosi. Con cinque gol e un assist messi a referto tra novembre e inizio 2026, l’attaccante irlandese ha mostrato segnali di crescita, ma la sua permanenza alla Roma non è ancora scontata.

Arrivato in prestito dal Brighton la scorsa estate, l’ex West Ham è finito al centro di diversi discorsi di calciomercato, con l’ipotesi dell’interruzione del prestito che resta ancora possibile. Seguito da Betis, Celtic, Everton e Nottingham Forest all’estero, il 21enne ha estimatori anche in Italia.

Ieri Sky ha rilanciato l’interessamento del Napoli, ma secondo Enrico Camelio sarebbero almeno quattro le squadre di Serie A interessate al calciatore. Oltre ai partenopei, anche Como, Juventus e Lazio starebbero monitorando la situazione.

Nonostante l’infortunio, non grave, la priorità in uscita per l’attacco giallorosso resta quella di provare a piazzare Artem Dovbyk. Anche l’ucraino è stato proposto a Juve, Napoli e diverse squadre inglesi.