Rescissione immediata con la Roma: ecco il nuovo club

Clamoroso scenario di calciomercato a Trigoria, lascia con sei mesi d’anticipo

Giacomo Raspadori, Joshua Zirkzee (o una valida alternativa) e un altro attaccante esterno. Sono queste le nuove richieste di Gian Piero Gasperini fatte alla famiglia Friedkin e a Frederic Massara durante le ultime riunioni di calciomercato.

In secondo piano, l’allenatore giallorosso ha chiesto anche un difensore e un centrocampista, ma già con tre nuovi attaccanti sente che la Roma potrà dire la sua fino all’ultimo nelle zone nobili della classifica. Un piano ambizioso che, per andare a dama, ha tuttavia bisogno di una strategia vincente anche sul mercato in uscita.

Da Baldanzi a Bailey, passando per Dovbyk e Ferguson, sono molti i calciatori in odore di cessione a gennaio, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato stanno dipingendo uno scenario a dir poco incredibile.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, la dirigenza romanista starebbe pensando di rescindere il contratto di Stephan El Shaarawy. In scadenza di contratto a giugno, il Faraone piace al Genoa, ma anche ad altre squadre, in Italia e all’estero. Ad oggi, l’ipotesi di un rinnovo non è mai stata presa in considerazione a Trigoria, mentre quella di liberare il giocatore con sei mesi d’anticipo sì, secondo quanto scritto da Ugo Trani.