Roma, prezzo e concorrenza italiana: alla scoperta di Robinio Vaz

L’attaccante francese è l’ultimo nome accostato alla squadra giallorossa, il Marsiglia l’ha messo in vendita

Nato in Francia, ma originario della Guinea-Bissau, Robinio Vaz è l’ultima tentazione di Frederic Massara per l’attacco della Roma. Autore di 4 gol in 373 minuti disputati in Ligue 1 (praticamente un gol ogni 90 minuti), l’attaccante 18enne è stato lanciato da Roberto De Zerbi nel Marsiglia.

L’allenatore bresciano lo ha mandato in campo 19 volte in tutte le competizioni, ma la giovane punta è andata a referto solo in campionato, collezionando anche 2 assist. Tutti ne parlano come un gioiellino dalle grandi prospettive, ma il club provenzale ha deciso di ascoltare offerte per mettere liquidità in vista del calciomercato, gestito anche da due ex romanisti come Balzaretti e Benatia.

Secondo Gianluca Di Marzio, è lui il nome nuovo per un attacco che Gasperini e Massara vorrebbero puntellare con Joshua Zirkzee. In attesa che il Manchester United dia il via libera definitivo (si aspetta l’annuncio del nuovo allenatore), il ds giallorosso continua a vagliare anche altri profili, come Giovane del Verona e Robinio Paz.

Se per il primo c’è la forte concorrenza di Inter, Napoli e, soprattutto, Atalanta, per il secondo oltre agli interessamenti già noti di Arsenal, Aston Villa, Bayern Monaco e Chelsea, ci sono da registrare anche i sondaggi di altre squadre italiane, Juventus e Napoli su tutte. Anche in virtù di questi interessamenti, l’OM spera di ricavare 25-30 milioni da una sua cessione, bonus inclusi.

Alto 185 centimetri, Vaz è un numero 9 moderno che abbina all’esplosività fisica e al buon tiro, la capacità di dialogare bene con i compagni, prediligendo un gioco associativo.