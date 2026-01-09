Scippo alla Juve: niente rinnovo e sprint Roma

Dopo le riunioni a Trigoria, il calciomercato giallorosso sta entrando davvero nel vivo

In attesa del via libera definitivo di Giacomo Raspadori, atteso per oggi dopo l’eliminazione dalla Supercoppa dell’Atletico Madrid, la Roma non ha affatto mollato la presa sull’altro grande obiettivo in attacco: Joshua Zirkzee.

L’esonero di Ruben Amorim ha tuttavia rallentato ulteriormente i tempi e se prima bastavano i rientri di Diallo e Mbeumo dalla Coppa d’Africa, ora per ottenere il calciatore dal Manchester United bisognerà attendere anche il via libera del nuovo allenatore dei Red Devils.

Ma non di solo attacco vive il calciomercato. In queste settimane, sulla scrivania di Frederic Massara continuano ad arrivare numerosi dossier, un po’ in ogni settore del campo. Per quanto riguarda la mediana si è a lungo parlato di Frendrup e Freuler, con quest’ultimo conteso anche alla Juventus, ma nelle ultime ore è emerso anche un nome nuovo.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sul taccuino giallorosso c’è anche Xaver Schlager. In scadenza con il Lipsia, il centrocampista austriaco può essere preso a meno di 5 milioni di euro ed anche per questo è finito nel mirino di Damien Comolli. La Juve, tuttavia, ha poi accelerato per Guido Rodriguez in mediana, lasciando margini di manovra alla Roma.