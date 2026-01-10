Bailey ha detto sì: addio Roma, ecco il prossimo club

L’attaccante giamaicano può tornare all’Aston Villa per poi essere girato alla nuova squadra

Tra infortuni e ricadute e prestazioni che definire deludenti sarebbe generoso, Leon Bailey è stato sin qui un vero e proprio flop del mercato estivo. Ormai da settimane, la Roma sta ragionando sull’interruzione del prestito annuale, ma l’Aston Villa è pronto ad accettare questa ipotesi solo qualora ci dovesse essere un’altra squadra pronta ad accoglierlo.

Unai Emery e il club, infatti, non hanno alcuna intenzione di tenere in rosa il giocatore fino a giugno e per questo motivo il giamaicano è stato proposto a diverse squadre. Nei giorni scorsi si è parlato di Besiktas Bournemouth, ma l’indiscrezione più recente arriva dalla Spagna.

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, il futuro del mancino 28enne potrebbe essere in Liga. Il sito iberico parla, infatti, di primi contatti avviati tra il Girona e il club di Birmingham. Il club catalano ha bisogno di rinforzi in attacco e avrebbe individuato nel prestito di Bailey una soluzione ideale.

Stando all’articolo citato, benché non ci sia ancora accordo tra i club e con gli agenti, il calciatore sarebbe aperto ad un trasferimento in Catalogna, intravedendone una destinazione ideale per giocare con maggiore continuità.

