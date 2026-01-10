Bailey ha detto sì: addio Roma, ecco il prossimo club

L’attaccante giamaicano può tornare all’Aston Villa per poi essere girato alla nuova squadra

Tra infortuni e ricadute e prestazioni che definire deludenti sarebbe generoso, Leon Bailey è stato sin qui un vero e proprio flop del mercato estivo. Ormai da settimane, la Roma sta ragionando sull’interruzione del prestito annuale, ma l’Aston Villa è pronto ad accettare questa ipotesi solo qualora ci dovesse essere un’altra squadra pronta ad accoglierlo.

Unai Emery e il club, infatti, non hanno alcuna intenzione di tenere in rosa il giocatore fino a giugno e per questo motivo il giamaicano è stato proposto a diverse squadre. Nei giorni scorsi si è parlato di Besiktas e Bournemouth, ma l’indiscrezione più recente arriva dalla Spagna.

Secondo ‘fichajes.net’, infatti, il futuro del mancino 28enne potrebbe essere in Liga. Il sito iberico parla, infatti, di primi contatti avviati tra il Girona e il club di Birmingham. Il club catalano ha bisogno di rinforzi in attacco e avrebbe individuato nel prestito di Bailey una soluzione ideale.

Stando all’articolo citato, benché non ci sia ancora accordo tra i club e con gli agenti, il calciatore sarebbe aperto ad un trasferimento in Catalogna, intravedendone una destinazione ideale per giocare con maggiore continuità.