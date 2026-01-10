Calciomercato Roma, Lazio rifiutata: salta mister 45 milioni

In casa biancoceleste sfuma un altro obiettivo di mercato giallorosso

Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole di Claudio Lotito che, nel confermare di aver ricevuto un due di picche da Giacomo Raspadori, ha messo in dubbio la bontà dell’eventuale acquisto da parte della Roma: “E chi è, Maradona? Vedremo se farà meglio lui o il nostro acquisto”.

L’ex Napoli non è stato tuttavia l’unico obiettivo di mercato giallorosso a sfumare in casa biancoceleste. Le ultime indiscrezioni parlano, infatti, di un’offerta ufficiale rifiutata, questa volta direttamente da parte del club coinvolto nella trattativa.

Secondo Globo Esporte, infatti, il Corinthians nei giorni scorsi ha rifiutato una proposta da 22 milioni di euro della Lazio per Yuri Alberto. Sul taccuino della Roma sin dalla scorsa estate, l’attaccante brasiliano è stato di recente nella Capitale per ultimare le pratiche per la cittadinanza italiana.

Per acquistarlo, tuttavia, secondo il giornale brasiliano servirebbe almeno il doppio della cifra. Il Timao, infatti, deve dare il 50% del ricavato allo Zenit e dalla cessione vorrebbe ottenere almeno 22 milioni di euro solo per sé, valutando il giocatore, dunque, almeno 44 milioni di euro. Una cifra che appare decisamente esagerata e fuori portata per tutti i club italiani.