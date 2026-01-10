Guardiola fa sul serio per Wesley: la Roma non trema e rilancia

Il Manchester City ritorna sul gioiello della Roma: la posizione dei giallorossi è già stata comunicata

Protagonista di una stagione assolutamente brillante, Wesley ha calamitato l’attenzione di diversi addetti ai lavori. Non sono pochi, infatti, i club esteri che stanno provando a capire le reali possibilità di mettere le mani sull’ex terzino del Flamengo.

Imprescindibile punto di riferimento dello scacchiere di Gasperini, il brasiliano fa gola soprattutto al Manchester City. Secondo quanto riferito da Globo Esporte, dopo i sondaggi esplorativi dei mesi scorsi, i Citizens sarebbero pronti a ritornare alla carica già a gennaio mettendo sul piatto un’offerta concreta per l’esterno.

In vantaggio nella corsa al ragazzo che comprende anche Newcastle e Tottenham, il City è in pressing per Wesley che non è comunque considerato cedibile dalla Roma che ha già fatto trapelare la sua posizione. Il club giallorosso non ha mai aperto con convinzione all’ipotesi di cederlo nel mercato invernale non fissando alcun tipo di prezzo per la sua cessione.

Una posizione chiara quella dei Friedkin e di Massara che testimonia la bontà dell’inserimento del classe 2003 che – dal canto suo – non ha espresso l’intenzione di cambiare aria. Almeno prima del Mondiale, dunque, lo scenario sembra essere delineato nei suoi aspetti essenziali.