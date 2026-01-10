Serie A, DIRETTA Roma-Sassuolo: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla prima partita del girone di ritorno

Non c’è pace per la Roma. Anche contro il Sassuolo, la squadra giallorossa dovrà far fronte ad un’emergenza totale. Oltre agli infortunati Baldanzi, Bailey, Dovbyk e Pellegrini e ai giocatori impegnati in Coppa d’Africa (El-Aynaoui e Ndicka), Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato Bryan Cristante e dell’influenzato Wesley.

Le uniche buone notizie arrivano, dunque, dal rientro dalla squalifica di Mario Hermoso e Gianluca Mancini. Nonostante ciò, la vittoria è l’unico risultato possibile per non perdere contatto con le zone alte della classifica in attesa dei tanto agognati rinforzi di mercato.

In casa neroverde, Fabio Grosso dovrà fare a meno di Pieragnolo, Volpato, Berardi, Boloca, Coulibaly, Romagna, Thorstved e Candé. Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita dello Stadio Olimpico, in programma alle 18.

Formazioni ufficiali Roma-Sassuolo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Wesley, Pisilli, Koné, El Shaarawy; Cristante; Dybala, Ferguson. All. Gasperini

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

ARBITRO: Marcenaro della sezione di Genova