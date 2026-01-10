Tradito dalla Juve, che jolly per Gasp: la Roma scarta il regalo

Nuovo importante intreccio di mercato tra i giallorossi e i bianconeri: ecco cosa sta succedendo

In attesa che la telenovela Raspadori porti alla tanto agognata fumata bianca, la Roma continua a tenere vive anche altre piste lavorando al contempo anche nel medio periodo. Rientrano in quest’alveo – ad esempio – le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in merito all’interessamento dei giallorossi per Weston McKennie.

Protagonista dell’ennesima stagione in cui, pur partendo dalle retrovie, sta riuscendo ad imporsi con tecnica, poliedricità e qualità, il texano è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato. Ancora in alto mare, le trattative per il possibile prolungamento dell’esperienza dell’ex Schalke all’ombra della Mole non hanno fatto registrare significative novità.

Calciomercato Roma, la Juventus non accelera per il rinnovo di McKennie

Ecco perché – apprezzato da Gasperini per la sua duttilità tattica – McKennie potrebbe rappresentare un nome concreto per la Roma a partire dal mese di febbraio. Giudicando remota l’ipotesi di un suo addio alla Juve nel mercato invernale, infatti, il centrocampista rappresenterebbe un’opzione golosa per le squadre interessate a lui in ottica estiva.

Significativa a tal proposito la presa di posizione su McKennie di Luca Momblano. Nel corso della diretta Twitch di Juventibus, il giornalista ha spiegato come al momento non ci siano lavori in corso per il rinnovo tra i bianconeri e il texano.

Una fase di stallo – alimentata anche dalle divergenze di vedute degli ultimi mesi – che potrebbe avere conseguenze tangibili sul futuro del fac totum di Spalletti, impiegabile sia a centrocampo che sugli esterni. Dal canto suo la Roma osserva, sorniona, l’evolversi della situazione.