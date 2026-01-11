Accordo con la Roma e bye bye Juve: 27 milioni di euro

Blitz improvviso dei giallorossi e intesa raggiunta tra i due club, firma a un passo

In attesa di una risposta definitiva da parte di Giacomo Raspadori e paralizzata sul fronte Joshua Zirkzee dal cambio di allenatore al Manchester United, la Roma ha spinto il piede sull’acceleratore su una pista a sorpresa ed è ad un passo dall’arrivo del primo acquisto.

L’infortunio di Artem Dovbyk e la discontinuità di Evan Ferguson, preso di mira da Gasperini ieri prima di uscire per infortunio, hanno suggerito a Frederic Massara di spingere forte su altri fronti e nelle ultime ore il DS giallorosso ha raggiunto un accordo totale in Premier League.

Secondo il Romanista, infatti, Roma e Aston Villa hanno raggiunto l’intesa per Donyell Malen. L’operazione è stata impostata in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 26-27 milioni di euro.

L’ex attaccante del Borussia Dortmund è lusingato dalla proposta giallorossa e nelle prossime ore si cercherà di raggiungere l’accordo definitivo con il calciatore, abile a giostrare sia come prima che come seconda punta. Il ragazzo, secondo Alfredo Pedullà, era stato proposto anche alla Juventus da alcuni intermediari.