Contatti ufficiali con la Juve: salta lo scambio con la Roma

Grandi manovre tra bianconeri e giallorossi, ecco l’offerta che fa saltare il banco

Come se non bastasse la sfida in campo per accaparrarsi un posto tra le prime quattro in classifica e la conseguente qualificazione in Champions League, Juventus e Roma sono pronte a duellare o a dialogare su più fronti anche in sede di calciomercato.

Le due squadre, d’altronde, condividono esigenze negli stessi ruoli e, d’altro canto, hanno anche la necessità di sistemare diversi giocatori in rosa. Nelle scorse settimane, però, si è parlato soprattutto di possibili movimenti dalla Capitale a Torino, piuttosto che il contrario.

A caccia di un attaccante centrale, il club bianconero è stato accostato anche ad Artem Dovbyk e Evan Ferguson, ma gli ultimi sviluppi tra mercato e infermeria hanno raffreddato le piste che conducono ai due attaccanti giallorossi.

E così, negli ultimi giorni, la Juve si è rifatta sotto per chiedere il prestito di Lorenzo Lucca, secondo Nicolò Schira. Finito anche in orbita Roma nell’ambito di un possibile scambio di prestiti con Dovbyk, l’ex Udinese può lasciare subito il Napoli e sulle sue tracce ci sono anche Benfica, Porto e Nottingham Forest.