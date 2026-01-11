Offerta dal Brasile per Dybala? Fugato anche l’ultimo dubbio

Protagonista dentro e fuori dal campo, il numero 21 giallorosso continua a far parlare di sé

Archiviata la gara contro il Sassuolo che ha offerto non pochi spunti, la Roma volgerà subito la sua attenzione ai prossimi impegni ufficiali. Nel frattempo, però, le indiscrezioni e gli spifferi di mercato continuano a tenere banco senza soluzione di continuità.

Oltre alle dichiarazioni di Massara legate ai nuovi innesti, nelle ultime ore erano rimbalzate con una certa insistenza voci riguardanti il possibile addio anticipato di Paulo Dybala. In tal senso tra le pretendenti ci sarebbe stato anche il Flamengo, pronto a valutare con attenzione il suo acquisto per innalzare il tasso qualitativo e d’esperienza del proprio pacchetto offensivo.

In realtà gli spifferi su un possibile binomio Dybala-Flamengo non sono destinati a tradursi in qualcosa di concreto, almeno a stretto giro di posta. Da sempre volto vicino alle dinamiche dei Rubri Negro, il giornalista Gabriel Reis ha infatti puntualizzato come al club brasiliano non sia mai stato offerto l’attaccante argentino, destinato a restare alla Roma almeno fino a giugno.

Per quanto riguarda l’eventuale rinnovo, bisognerà poi capire non solo la posizione della Joya, che comunque si è reso disponibile a firmare a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio, ma anche quella del club capitolino. Non sono esclusi colpi di scena.