Raspadori alla Roma: decisione choc di Simeone

I giallorossi aspettano una risposta definitiva dell’ex Napoli, l’allenatore argentino non ha dubbi

Tra oggi e, al massimo, domani, la Roma si aspetta una risposta definitiva sulla ricca offerta presentata a Giacomo Raspadori ormai da settimane. L’ex attaccante del Napoli anche ieri ha deciso di prendere tempo per emettere il proprio verdetto, ma lo stesso Frederic Massara ha dichiarato di aspettarsi i titoli di coda a breve, in un senso o nell’altro.

In Spagna, intanto, tutto procede con normalità, come se una partenza di Jack non sia affatto imminente. L’attaccante si è, infatti, allenato regolarmente in gruppo insieme al resto della squadra, che sta preparando la sfida di Coppa del Re di martedì prossimo. Ma c’è di più.

L’account X ‘objetivo.atletico’, citando il quotidiano Marca ha scritto che Raspadori è stato addirittura provato nell’undici titolare anti Deportivo La Coruña. Anche il sito Dosis Futbolera conferma che il 25enne ha ricevuto la pettorina da titolare insieme a Thiago Almada, Johnny Cardoso e Álex Baena.

Le uniche certezze, al momento, sono l’allenamento in gruppo del ragazzo e l’imminente riunione con agenti e familiari per prendere una decisione definitiva.