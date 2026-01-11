Sky UK, Dragusin alla Roma: la risposta del Tottenham è arrivata

Prima della sfida di FA Cup, gli Spurs hanno dato il primo verdetto all’offerta giallorossa

In questa prima decade di gennaio, il calciomercato della Roma è stato caratterizzato dalle attese. Dalla risposta definitiva di Giacomo Raspadori, alla scelta del nuovo allenatore del Manchester United sul fronte Zirkzee, le trattative più calde hanno messo a dura prova i nervi di Gian Piero Gasperini e dei tifosi giallorossi.

Un altro fronte caldo per Frederic Massara riguarda la difesa, con il nome di Radu Dragusin che ha preso sempre più quota negli ultimi giorni. Il giocatore rumeno ha già dato ampia disponibilità al trasferimento nella Capitale, da dove è partita la prima offerta al Tottenham.

Solanke and Udogie back & on the bench. Dragusin also on the bench. Understand a loan bid from Roma has been rejected. https://t.co/vU3h6eihGD — Michael Bridge (@MichaelBridge_) January 10, 2026

Secondo Sky Sports UK, gli Spurs avrebbero già risposto al club giallorosso e le notizie non sono affatto buone: la proposta romanista è stata, infatti, rifiutata. Nonostante questo primo muro, la Roma è pronta a fare un secondo tentativo immediato.