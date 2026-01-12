Addio Roma, l’agente di Bailey ha detto sì: le cifre in ballo

Il papà dell’attaccante giamaicano ha comunicato la sua decisione ufficiale, cosa succede ora

Iniziata non proprio sotto i migliori auspici con tanto di infortunio muscolare al primo allenamento a Trigoria, l’avventura alla Roma di Leon Bailey può finire dopo appena sei mesi. Di nuovo ai box per l’ennesimo infortunio, l’attaccante giamaicano può considerarsi un autentico flop del mercato estivo.

Arrivato nella capitale in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto, il 28enne di Kingston è pronto a tornare all’Aston Villa e ci suono buone probabilità che lasci il posto a un suo ex compagno di squadra: Donyell Malen.

Le informazioni in nostro possesso confermano che il papà-agente ha ormai preso atto dell’inevitabile addio, dando mandato ad alcuni intermediari per cercare una nuova sistemazione a Bailey. Il club di Birmingham ha già dato il via libera all’interruzione del prestito, a patto che il nuovo club si incarichi di versare la cifra ancora non pagata dalla Roma.

Il Besiktas e altri club turchi, squadre belghe, ma anche Bournemouth, Leeds, Nottingham Forest e Sunderland hanno effettuato dei sondaggi per il giocatore che, ovviamente, prediligerebbe un ritorno in Premier League.