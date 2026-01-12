Calciomercato Roma, il punto su Malen e Robinio Vaz: cifre e dettagli

I due attaccanti sono al centro del mercato giallorosso, ecco come procedono le trattative

In assenza di un sblocco definitivo sui fronti Raspadori e Zirkzee, nelle ultime ore Frederic Massara ha deciso di intensificare i contatti per altre trattative messe in piedi già da tempo, spingendo sull’acceleratore per Malen e Robinio Vaz.

I due attaccanti sono stati messi sul mercato da Aston Villa e Marsiglia. Il primo per la volontà di comprare Tammy Abraham in attacco, il secondo dopo aver ricevuto un netto rifiuto alle proposte di rinnovo contrattuale.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, già nella giornata di ieri Roma e Villains si erano avvicinati ad un’intesa sulla base di un prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto (circa 25 milioni di euro) per l’attaccante olandese che, dopo aver mostrato gradimento alla destinazione, sta valutando in queste ore la proposta giallorossa fino al 2030 in caso di riscatto.

Spostandoci sul versante francese, la giornata di oggi sarà decisiva per capire se i grandi passi avanti compiuti tra club per un’operazione da 25 milioni complessivi bonus inclusi si trasformerà presto in una fumata bianca definitiva. Vaz piace anche a diversi club inglesi e anche per questo la dirigenza giallorossa ha deciso di accelerare.

Per arrivare all’intesa definitiva con l’Om mancano ancora alcuni dettagli, mentre con il giocatore bisogna ancora discutere per bene i dettagli contrattuali. Il 18enne, intanto, è stato messo ai margini della prima squadra e ha già dato disponibilità alla Roma. Una decisione è attesa nei prossimi giorni