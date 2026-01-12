Calciomercato Roma, l’agente di Dragusin svela la data

Il difensore romeno ha già detto sì all’offerta giallorossa, sono le ore decisive per la svolta

Il calciomercato di gennaio della Roma è stato dedicato per buona parte all’attacco, ma Gian Piero Gasperini ha più volte sottolineato la necessità di mettere in rosa anche un nuovo difensore per portare il pacchetto a sei elementi.

Radu Dragusin in azione con la maglia della Romania
Calciomercato Roma, l’agente di Dragusin svela la data (Ansa Foto) – asromalive.it

Ormai da settimane, Frederic Massara sta lavorando al ritorno in Italia di Radu Dragusin. Rientrato da poco dopo l’infortunio al ginocchio, l’ex Genoa Juventus ha già raggiunto un’intesa di massima con la Roma, che spera di trovare un accordo con il Tottenham in prestito con diritto di riscatto.

Intervenuto a TeleRadioStereo, l’agente del difensore ha confermato la volontà del suo assistito di vestirsi di giallorosso, svelando anche le tempistiche della trattativa. “I giorni decisivi saranno tra oggi e domani. Vorrei evitare di parlare ma speriamo di arrivare alla conclusione della trattativa con la Roma”. Parole chiare che testimoniano come Fiorentina Milan siano indietro.

