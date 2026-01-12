Calciomercato Roma, l’agente di Dragusin svela la data

Il difensore romeno ha già detto sì all’offerta giallorossa, sono le ore decisive per la svolta

Il calciomercato di gennaio della Roma è stato dedicato per buona parte all’attacco, ma Gian Piero Gasperini ha più volte sottolineato la necessità di mettere in rosa anche un nuovo difensore per portare il pacchetto a sei elementi.

Ormai da settimane, Frederic Massara sta lavorando al ritorno in Italia di Radu Dragusin. Rientrato da poco dopo l’infortunio al ginocchio, l’ex Genoa e Juventus ha già raggiunto un’intesa di massima con la Roma, che spera di trovare un accordo con il Tottenham in prestito con diritto di riscatto.

Intervenuto a TeleRadioStereo, l’agente del difensore ha confermato la volontà del suo assistito di vestirsi di giallorosso, svelando anche le tempistiche della trattativa. “I giorni decisivi saranno tra oggi e domani. Vorrei evitare di parlare ma speriamo di arrivare alla conclusione della trattativa con la Roma”. Parole chiare che testimoniano come Fiorentina e Milan siano indietro.