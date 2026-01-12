Niente accordo con la Roma, Spalletti lo porta alla Juve

Il club bianconero fa sul serio su indicazione precisa dell’allenatore toscano

La sfida per un piazzamento in Champions League tra Juventus e Roma è destinata a proiettarsi anche in sede di calciomercato. Il club bianconero e quello giallorosso sono molto attivi sul mercato, anche se stretti nella morsa del fair play finanziario.

Per ovviare al problema, la via più diretta è quella di puntare calciatori scontenti o con pochi mesi di contratto in vigore. Di recente, sia Frederic Massara che Damien Comolli sono stati segnalati sulle tracce di Remo Freuler e Xaver Schlager.

Non bisogna poi trascurare anche gli accostamenti giallorossi ai bianconeri in scadenza, come McKennie, e viceversa. Tra novembre e dicembre si è parlato anche di un interessamento juventino per Zeki Celik, ma nelle ultime ore stanno emergendo i contorni di un possibile ritorno di fiamma.

Secondo il giornalista Mirko Di Natale, infatti, nella lista estiva della Juventus resiste anche il nome di Lorenzo Pellegrini. In scadenza il 30 giugno del 2026, il numero 7 giallorosso non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per il rinnovo ed è un profilo che piace a Luciano Spalletti, lui sì in odore di rinnovo coi bianconeri.