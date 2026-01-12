Non solo Chelsea, tris d’assi su Svilar | ESCLUSIVO

Anche contro il Sassuolo il portierone della Roma è stato decisivo con due parate

Mile Svilar ci ha messo la firma, ancora una volta. Durante un primo tempo a dir poco deludente dei suoi compagni, il portiere giallorosso ha tenuto in piedi la Roma contro il Sassuolo con due parate molto importanti.

“È un top, porta tanti punti alla sua squadra. Si può paragonare a un centravanti da 25 gol”. Parole e musica di Gian Piero Gasperini, che a fine partita ha elogiato il suo portierone, finito ancora una volta nei radar di diversi club europei.

Dopo aver rinnovato fino al 30 giugno del 2030 la scorsa estate, il 26enne di Anversa ha visto aumentare in maniera esponenziale la sua valutazione, che non può essere inferiore a 70 milioni di euro. Una cifra che non spaventerebbe certo le big inglesi, che continuano ad inviare i propri emissari per spiare il ragazzo.

Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, oltre al Chelsea, sulle tracce di Svilar ci sono anche Manchester United e Tottenham. Detto che per la Roma è incedibile a meno di offerte davvero fuori mercato, a decidere i movimenti di mercato attorno all’ex Benfica potrebbero essere Inter e Milan.

I nerazzurri, infatti, hanno individuato in Guglielmo Vicario il sostituto ideale di Sommer, mentre i rossoneri hanno aumentato la propria offerta a Maignan (obiettivo storico del Chelsea) e sperano di riuscire a rinnovare il contratto in scadenza del francese.