Raspadori a titolo definitivo: terzo incomodo per Napoli e Roma

Dalla Spagna continuano ad arrivare dettagli sulla telenovela del calciomercato invernale

Doveva essere ieri la giornata della tanto attesa risposta di Giacomo Raspadori all’offerta della Roma, ma anche domenica il telefono di Frederic Massara non ha squillato. Da Madrid sono invece arrivati segnali allarmanti, con il giocatore che è stato addirittura provato nella squadra dei titolari da Diego Pablo Simeone.

Una situazione che non sembra certo affine a quella di un calciatore che ha già le valigie in mano. Nella giornata di oggi, gli agenti del ragazzo saranno a Madrid per fare un punto, si spera finale, sulla telenovela, ma nel frattempo emergono altre pretendenti importanti al 25enne.

Ieri si è parlato dell’inserimento del Napoli che può tuttavia affondare solamente dopo una cessione visto l’obbligo di operare a saldo zero a gennaio. Nelle ultime ore in Spagna parlano invece di un ritorno di fiamma prepotente di un’altra squadra italiana: l’Atalanta.

Secondo il sito ‘Esto es Atleti’, a differenza delle altre squadre coinvolte, i bergamaschi sarebbero pronti a prendere il calciatore a titolo definitivo. Una soluzione, questa, che potrebbe essere più allettante per l’ex Sassuolo, i cui dubbi erano legati anche alle modalità di trasferimento nella Capitale (prestito con diritto di riscatto).

Puzzle sempre più intricato dunque, che ha persuaso Massara ad accelerare sulla trattativa Malen, nata già nelle giornate dei primi tentennamenti di Raspadori. I giallorossi restano ancora l’unico club che ha un accordo con Atletico e agenti, ma la sensazione è che non si possa andare oltre la giornata di oggi, in un senso o nell’altro.