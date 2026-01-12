Roma, attesa Zirkzee: “Oggi l’annuncio del nuovo allenatore”

Avviatissima, la trattativa per l’olandese è stata congelata dopo l’esonero di Amorim, countdown per la svolta

Da ieri pomeriggio molti lettori e amici mi stanno chiedendo se Malen va considerato più come un’alternativa a Raspadori o a Zirkzee. Detto che per caratteristiche il 26enne olandese è diverso dagli altri due grandi obiettivi di mercato, il fatto che ci sia stato lo sprint proprio nel giorno in cui Giacomo non ha dato la risposta definitiva a Frederic Massara (oggi è il giorno del dentro o fuori) mi ha fatto subito pensare che fosse l’alternativa all’ex Napoli e Sassuolo.

Anche perché sul fronte Zirkzee, l’ex Bologna non ha mai messo in dubbio la parola data alla Roma, almeno fino a questo momento. A frenare la trattativa per il 24enne olandese sono state sin qui solamente le tempistiche imposte dal Manchester United, dettate dapprima solo dal ritorno di Mbeumo e Diallo dalla Coppa d’Africa e poi anche dalla necessità di ingaggiare un nuovo allenatore.

La prima attesa è finita già nei giorni scorsi, la seconda potrebbe finire oggi, almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra. Secondo il Daily Mail, infatti, dopo l’eliminazione dalla FA Cup la dirigenza dei Red Devils ha deciso di rompere gli indugi.

Secondo il tabloid britannico, nelle ultime ore Michael Carrick dopo i colloqui delle ultime ore con i dirigenti Omar Berrada e Jason Wilcox avrebbe superato Ole Gunner Solskjaer, che resta però ancora in corsa. La decisione e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già oggi.

Alle porte c’è, infatti, il derby contro il Manchester City e dopo la disfatta di ieri contro il Brighton, il board dello United vuole dare più tempo possibile al nuovo allenatore per preparare la partita al meglio ed evitare l’ennesima figuraccia stagionale, in una sfida così importante.