Roma, è fatta per Robinio Vaz: ecco quando arriva nella Capitale

La fumata giallorossa imprime la svolta tanto attesa: ecco tutte le cifre dell’operazione per l’attaccante

La trattativa tra Roma e Marsiglia per il trasferimento nella Capitale di Robinio Vaz è giunta ai suoi (inevitabili) titoli di coda: il promettente attaccante francese – ma nativo della Guinea-Bissau – sarà un nuovo calciatore giallorosso.

Serviva soltanto l’ultimo sprint per imprimere l’accelerata decisiva ad una trattativa già impostata nei suoi aspetti essenziali. Accelerata che è arrivata proprio in queste ore: l’intesa tra i due club è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva di 25 milioni di euro bonus inclusi per un prestito con obbligo di riscatto.

Dopo aver aperto con convinzione all’ipotesi Roma – con cui aveva già raggiunto un’intesa di massima nei giorni scorsi – Robinio Vaz è dunque atteso nella Capitale tra domani e dopodomani. Il conto alla rovescia è ormai iniziato: Gasperini avrà presto a disposizione un bomber associativo pronto a mettersi subito a disposizione del tecnico di Grugliasco.